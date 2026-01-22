A los 99 años, doña Ana sigue trepando árboles para cosechar achachairú

Ana Ramírez Borja, está a punto de celebrar un siglo de vida y sigue sorprendiendo a todos con su energía y agilidad. A sus 99 años, esta mujer originaria de Portachuelo y residente en Terebinto desde hace 75, mantiene una rutina que muchos jóvenes envidiarían: trepar árboles para cosechar chachairú, la fruta más vendida de la zona.

“Siempre he trabajado, siempre lo he hecho. Tengo fruta todos los años”, comenta doña Ana mientras sube con facilidad a los árboles de su propiedad.

A pesar de su edad, su habilidad es impresionante. “Solo hay que saberse agarrar, para no caerse”, dice entre risas, mostrando que la experiencia y el coraje valen más que los años.

Su vitalidad es producto de una vida de trabajo y buena alimentación. Viuda desde hace muchos años, sigue cocinando a leña y se mantiene activa, con el apoyo de sus hijos. “Para mantenerse, porque si uno no trabaja, no come”, afirma con firmeza.

Doña Ana tiene cinco hijas, 27 nietos y 43 bisnietos, pero su mayor deseo antes de cumplir 100 años es construir su propia casa de material. “Esa casa es vieja y quiero hacerla de nuevo”, confiesa con humildad.

A sus casi 100 años, doña Ana Ramírez Borja demuestra que la edad no es un límite para seguir subiendo árboles, cosechando frutos y manteniendo un espíritu joven y valiente.

