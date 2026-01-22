Vigilia logra su objetivo: destituyen a la directora del INRA en Santa Cruz

Tras varios días de protesta, organizaciones cívicas y sectores movilizados anunciaron que levantarán la vigilia contra los avasallamientos luego de que el Viceministerio de Autonomías confirmara irregularidades graves en la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz y dispusiera el cambio total de sus autoridades.

La medida fue celebrada por los manifestantes que permanecían en puertas de la institución, quienes señalaron que su movilización logró una respuesta concreta del Gobierno frente a las denuncias de tráfico de tierras.

“Empezamos esta vigilia con tres puntos fundamentales: que la Policía aprehenda a quienes agredieron a un cacique, la destitución de la directora departamental y de los funcionarios cómplices de los avasallamientos”, afirmó Marcelo Méndez, presidente de los Comités Cívicos de Provincia.

Además, se acordó la realización de una auditoría a los títulos de propiedad emitidos en el departamento, como parte de las acciones para esclarecer los hechos denunciados y frenar nuevos avasallamientos, tras la reciente agresión a un cacique en San José de Chiquitos.

“Vamos a tener una fecha para el inicio de las auditorías. Es fundamental, porque ahí sabremos cómo se articulaba el atropello a nuestras tierras. Una vez que nos reunamos con las autoridades, levantaremos la vigilia”, agregó Méndez.

Horas antes, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que la decisión fue asumida tras reuniones con representantes cívicos, autoridades indígenas de la Chiquitania y dirigentes provinciales, con quienes se acordó la adopción de medidas inmediatas frente a las irregularidades detectadas.

Barrientos advirtió que las revisiones preliminares evidenciaron indicios graves de corrupción institucional.

“Dentro de las irregularidades que hemos detectado en el INRA existen tráfico de tierras y duplicación de títulos”, afirmó, señalando que estos hechos explican parte de la conflictividad agraria en Santa Cruz.

Sobre los avasallamientos, la autoridad precisó que en el departamento existen al menos 145 solicitudes registradas por este tipo de conflictos, aunque aclaró que la capacidad de acción del INRA es limitada cuando los predios cuentan con títulos ejecutoriados.

Con el cambio de autoridades y la auditoría anunciada, el Gobierno busca frenar las irregularidades en la administración de tierras y recuperar la confianza institucional en una región marcada por conflictos agrarios recurrentes.

