Fegasacruz exige frenar avasallamientos para evitar el encarecimiento de los alimentos

El sector pide un INRA técnico y procesos judiciales que terminen en sentencias efectivas.

Ximena Rodriguez

28/01/2026 22:16

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Tras el operativo interinstitucional en Las Londras, Santa Cruz, donde la Policía y el Gobernador de Santa Cruz fueron emboscados a pedradas, el presidente de Fegasacruz (Federación de Ganaderos de Santa Cruz), Walter Ruiz, demandó un INRA estrictamente técnico "que no dé la posibilidad a que el avasallador salga a decir ‘esta tierra todavía no está titulada’".

 

El dirigente lamentó que, pese a la predisposición de las autoridades, los operativos actuales no concluyan con aprehendidos ni sentenciados que frenen la impunidad.

 

Según Ruiz, cuando la fuerza pública se retira sin detenciones, el productor queda vulnerable frente a grupos abusivos que "vuelven dos o tres días después a amenazarlo, amarrarlo o secuestrarlo".

 

Finalmente, la dirigencia advirtió que la inseguridad jurídica y el abigeato impactan directamente en el bolsillo de los consumidores bolivianos. "Después la ciudadanía nos pregunta por qué el alimento sube", cuestionó Ruiz al exigir que las leyes acompañen verdaderamente el esfuerzo de la producción nacional.

