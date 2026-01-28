TEMAS DE HOY:
Nacionales

Camacho anuncia segunda fase de operativos y detención de cabecillas por avasallamientos en Las Londras

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que la próxima semana se activará la segunda fase de operativos en coordinación con la Policía para liberar la zona de Las Londras y arrestar a los líderes de los avasallamientos, quienes ya están identificados.

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/01/2026 15:52

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Foto GAD SCZ
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que la próxima semana, en coordinación con la Policía Boliviana, se activará la segunda fase de los operativos para concretar la liberación plena de avasalladores en la zona de Las Londras. Asimismo, informó que se procederá con la detención de los cabecillas, quienes ya se encuentran identificados.

La autoridad departamental afirmó que, una vez liberada Las Londras, no se permitirá más impunidad en casos vinculados a los avasallamientos en el departamento.

“Le pido a los cruceños que, así como las instituciones nos hemos unido para llevar adelante este proceso, de la misma manera se ejecutarán los arrestos de los cabecillas que iniciaron este proceso de avasallamiento y que están plenamente identificados por la Policía”, declaró Camacho.

El gobernador señaló además que la lucha contra los avasallamientos no será una tarea de un solo día, por lo que los siguientes operativos policiales están siendo planificados cuidadosamente con el objetivo de evitar hechos de violencia.

Quiero agradecer a nuestra Policía, que ha realizado un trabajo impecable, con una voluntad impresionante y, sobre todo, con un valor único que no se veía en otros tiempos, cuando había un Gobierno que protegía a los avasalladores”, añadió.

La Policía Boliviana se replegó la mañana de este miércoles hacia Santa Cruz de la Sierra luego de confirmar que los grupos de avasalladores que habían tomado predios productivos en la zona de Las Londras, de la provincia Guarayos, abandonaron el lugar de manera voluntaria, sin que fuera necesario el uso de la fuerza ni la intervención militar.

Desde la entidad policial indicaron que el repliegue no implica el fin de los operativos. En las próximas horas y días se ejecutarán acciones de mayor alcance para desalojar "más de 300 predios avasallados en distintos puntos del departamento de Santa Cruz", con una planificación previa y en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado sobre el derecho propietario.

Mira la programación en Red Uno Play

