Alcaldía rechaza denuncia de sobreprecio en construcción del distribuidor de la Av. Blanco Galindo y Perú

El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, aclaró que se hizo modificaciones por pedidos de los vecinos y recomendaciones del Tribunal Agroambiental.
28/01/2026 14:44
La Alcaldía de Cochabamba rechazó las denuncias de un presunto sobreprecio en la construcción del distribuidor vehicular de la avenida Blanco Galindo y Perú.
Mencionó que los cambios en el proyecto no fueron arbitrarios, sino que se adecuó la obra a las necesidades de los vecinos y para cumplir con los requerimientos ambientales a sugerencia de la autoridad legal competente.
Además, sostuvo que factores externos como el incremento de precios en los materiales de construcción y la escasez de combustible afectaron los trabajos.
