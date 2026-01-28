Alcaldía rechaza denuncia de sobreprecio en construcción del distribuidor de la Av. Blanco Galindo y Perú

La Alcaldía de Cochabamba rechazó las denuncias de un presunto sobreprecio en la construcción del distribuidor vehicular de la avenida Blanco Galindo y Perú.

El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, negó que exista un sobreprecio en la ejecución del proyecto y aclaró que se hizo modificaciones por pedidos de los vecinos y recomendaciones del Tribunal Agroambiental.

Mencionó que los cambios en el proyecto no fueron arbitrarios, sino que se adecuó la obra a las necesidades de los vecinos y para cumplir con los requerimientos ambientales a sugerencia de la autoridad legal competente.

Navia indicó que las modificaciones implicaron ajustes presupuestarios y que todo está justificado.

Además, sostuvo que factores externos como el incremento de precios en los materiales de construcción y la escasez de combustible afectaron los trabajos.

Mira la programación en Red Uno Play