TEMAS DE HOY:
Caso maletas Sebastián Vespa Montero Exdiputada Laura Rojas

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Alcaldía rechaza denuncia de sobreprecio en construcción del distribuidor de la Av. Blanco Galindo y Perú

El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia,  aclaró que se hizo  modificaciones por pedidos de los vecinos y recomendaciones del Tribunal Agroambiental.

Cristina Cotari

28/01/2026 14:44

El distribuidor vehicular de la avenida Blanco Galindo y Perú. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

La Alcaldía de Cochabamba rechazó las denuncias de un presunto sobreprecio en la construcción del distribuidor vehicular de la avenida Blanco Galindo y Perú.

El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, negó que  exista un sobreprecio en la ejecución del proyecto y aclaró que se hizo  modificaciones por pedidos de los vecinos y recomendaciones del Tribunal Agroambiental.

Mencionó que los cambios en el proyecto no fueron arbitrarios, sino que se adecuó la obra  a las necesidades de los vecinos y para cumplir con los requerimientos ambientales a sugerencia de la autoridad legal competente.

Navia indicó que las modificaciones implicaron ajustes presupuestarios y que todo está justificado.

Además, sostuvo que factores externos como el incremento de precios en los materiales de construcción y la  escasez de combustible afectaron los trabajos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD