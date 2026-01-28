“El país debe dar señales claras de seguridad jurídica”: Anapo pide firmeza frente a los avasallamientos

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, calificó como una buena señal el accionar de la comitiva interinstitucional que intervino en predios avasallados en el departamento de Santa Cruz; sin embargo, señaló que estas acciones deben ser constantes y sostenidas a largo plazo.

Nogales se refirió a la inspección realizada por la Policía Boliviana y autoridades departamentales en la zona norte cruceña, donde se iniciaron acciones para el desalojo de predios productivos. No obstante, los grupos asentados decidieron abandonar los terrenos de manera voluntaria, sin que se haga uso de la fuerza pública.

“Es una buena señal para arrancar de raíz el problema del avasallamiento. El país tiene que dar señales claras de que existe seguridad jurídica; recuperarla es muy importante y ponderamos la voluntad del Gobierno actual para eliminar este amedrentamiento contra los productores”, afirmó Nogales.

El titular de Anapo lamentó que productores de soya hayan sido atacados por grupos que calificó como armados, mientras se encontraban en plena campaña productiva, e incluso denunció que algunos agricultores fueron secuestrados durante estos hechos.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) informaron que en Santa Cruz se tiene un registro de al menos 90.000 hectáreas avasalladas. En ese marco, la entidad exigió respeto a la propiedad privada, la identificación de los cabecillas y la aplicación de sanciones drásticas contra los responsables.

Este miércoles, la Policía se replegó a la ciudad de Santa Cruz luego de confirmar que los grupos de avasalladores que ocupaban predios productivos en la zona de Las Londras, en la provincia Guarayos, abandonaron el lugar de forma voluntaria, sin que fuera necesaria la intervención militar ni el uso de la fuerza.

