Bolivia se prepara para escribir una página histórica en el deporte inclusivo.

Con el respaldo de organizaciones internacionales y el reconocimiento de la FIFA, el país inició la búsqueda de candidatas para conformar la Selección Nacional Femenina de Fútbol para Amputadas, con la visión de representar a Bolivia en el Mundial Femenino 2027.

El impulso del proyecto llega de la mano del Dr. Fred Sorrells, presidente de la Fundación Operation Go Quickly, quien arribó a Santa Cruz el pasado 21 de enero para iniciar el proceso de identificación de mujeres interesadas en formar parte de este equipo histórico.

Sorrells fue claro al explicar que no se requiere experiencia deportiva ni haber jugado fútbol previamente.

“El único requisito es tener ganas de competir, de salir adelante y de creer que sí se puede”, señaló.

Convocatoria abierta a nivel nacional

Desde la organización explicaron que todas las mujeres que tengan algún tipo de amputación en miembros inferiores o superiores están cordialmente invitadas a sumarse a esta iniciativa, que busca impulsar no solo el deporte adaptado, sino también la autoestima, la inclusión y el liderazgo femenino.

Como parte del proceso de preparación, se prevé realizar un campamento intensivo de fútbol durante una semana en el mes de julio, que contará con el apoyo de un equipo de voluntarios provenientes de Estados Unidos y Latinoamérica, especializados en entrenamiento de fútbol en muletas.

Estos profesionales viajarán a Bolivia para capacitar a las jugadoras y fortalecer a los entrenadores locales, con el objetivo de preparar al equipo para competir a nivel internacional.

Un proyecto con respaldo internacional

Fred Sorrells es reconocido a nivel mundial por su labor humanitaria y su compromiso con el deporte adaptado como herramienta de transformación social. A través de Operation Go Quickly, la fundación que preside, ha apoyado a personas con discapacidad en distintos países, especialmente a quienes han perdido una pierna.

En 2023, durante el Congreso de la FIFA en Ruanda, Sorrells sostuvo un encuentro clave con Gianni Infantino, presidente del máximo ente del fútbol mundial. Ese diálogo abrió el camino para que la FIFA incluyera oficialmente el fútbol para amputados dentro de su familia deportiva, otorgándole reconocimiento internacional.

Un año después, en 2024, Sorrells colaboró en la organización del primer Mundial Femenino de Fútbol para Amputadas, realizado en Colombia, torneo en el que la selección anfitriona se consagró campeona tras vencer a Estados Unidos.

Hoy, el objetivo es sembrar esa misma cultura en Bolivia: una cultura donde niñas y mujeres se animen a intentarlo, crecer, competir y creer en su valor.

Llamado a todo el país

Por ello, los impulsores del proyecto hacen un llamado a la prensa nacional de los nueve departamentos para ayudar a difundir esta convocatoria y llegar a cada rincón del país.

“Queremos que ninguna mujer con talento, valentía y ganas de salir adelante se quede sin saber que esta oportunidad existe”, enfatizaron.

Bolivia tiene ante sí una oportunidad única: hacer historia, inspirar al mundo y demostrar que el fútbol también se juega con el corazón.

