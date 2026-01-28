Un youtuber creó un paraguas volador y promete cambiar los días de lluvia

El paraguas es uno de los inventos más antiguos de la humanidad. Existen registros que datan del 2.400 antes de Cristo, cuando se utilizaba para protegerse del sol. Con el paso del tiempo, su función se asoció casi exclusivamente a los días de lluvia, aunque su diseño cambió muy poco a lo largo de los siglos.

Más allá de algunos intentos que nunca se popularizaron —como paraguas tipo mochila o versiones sujetas a la cabeza—, el concepto básico se mantuvo intacto. Hasta ahora.

Un youtuber e ingeniero presentó una versión futurista del clásico paraguas que parece salida de una serie de ciencia ficción: un paraguas volador que flota sobre la cabeza del usuario y se mueve con él, sin necesidad de sostenerlo con la mano.

Así es el paraguas volador

El singular invento fue desarrollado por John Tse, ingeniero, cineasta y creador del canal de YouTube “I Build Stuff”, donde comparte proyectos tecnológicos poco convencionales.

En su último video, Tse muestra un paraguas autónomo capaz de elevarse y mantenerse estable en el aire mientras sigue los movimientos de la persona que camina debajo. El creador aclara un detalle clave: no hay edición con inteligencia artificial y todo lo que se ve en el video ocurrió realmente.

Según destaca el sitio Popular Science, Tse diseñó una primera versión del dispositivo en 2024, logrando un prototipo funcional. En esta nueva evolución, el sistema incorpora tecnología similar a la utilizada por los drones, además de un mecanismo de seguimiento que le permite mantenerse alineado sobre la cabeza del usuario.

¿Un invento comercial o solo un experimento?

Por ahora, el paraguas volador no está listo para llegar al mercado. El propio creador reconoce que el proyecto no fue perfecto, aunque sí altamente satisfactorio.

“Mentiría si dijera que este proyecto salió perfecto, pero también mentiría si dijera que no nos trajo alegría”, confesó Tse.

Mientras tanto, la idea ya logró lo más difícil: captar la atención del público. Publicado hace apenas unas semanas, el video se acerca rápidamente al millón de visualizaciones en YouTube, despertando curiosidad y debate sobre cómo la tecnología podría transformar incluso los objetos más cotidianos.

