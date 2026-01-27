Lo que comenzó como una tarde de micheladas y música en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en Tlalnepantla, Estado de México, casi termina en tragedia.

Según captaron las cámaras de seguridad, los jóvenes disfrutaban del buen tiempo cuando, de manera inesperada, el auto en el que uno de ellos se encontraba recargado comenzó a deslizarse cuesta abajo por la calle Alcanfores, casi esquina con la avenida de los Maestros.

En un intento desesperado por detenerlo, los amigos corrieron tras el vehículo. Uno de ellos incluso trató de frenar el auto sin soltar su vaso de michelada, pero nada logró detener el movimiento. Finalmente, el vehículo impactó contra una barda de contención, afortunadamente sin que nadie resultara herido.

El incidente provocó daños materiales en la barda, el vehículo y, por supuesto, la michelada que quedó destruida en el intento de salvarla. Posteriormente, el auto fue retirado con una grúa y llevado al corralón por faltas administrativas.

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios que mezclan asombro y humor. Muchos internautas coincidieron en que, de haberse producido un segundo de descuido, la situación podría haber terminado en tragedia.

🚘Un grupo de jóvenes estaba tomando micheladas en una calle de México cuando su coche comenzó a rodar cuesta abajo y terminó impactando contra una barda.



📽️MÁS VIDEOS VIRALES: https://t.co/HRBI4vmnOl pic.twitter.com/lEGiGSrlqG

Este hecho también sirve como recordatorio de que apoyarse o recargarse en un auto estacionado cuesta abajo puede ser mucho más peligroso de lo que parece. En este caso, la distracción y la diversión casi se convierten en un accidente inesperado, que, afortunadamente, terminó en anécdota viral.

Mira la programación en Red Uno Play