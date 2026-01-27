Cochabamba: pareja cruza una calle inundada en balsa y se vuelve viral

Una torrencial lluvia acompañada de granizo cayó sobre la ciudad de Cochabamba durante la tarde del domingo, dejando calles y avenidas completamente inundadas. Los reportes de vecinos indican que las precipitaciones, de intensidad moderada a fuerte, se prolongaron por más de 40 minutos.

Varias calles permanecieron con agua acumulada durante horas, dificultando el paso de peatones y vehículos. Los pasos a desnivel, como el distribuidor de la avenida Perú con Blanco Galindo, inaugurado hace menos de dos meses, se vieron gravemente afectados y tuvieron que cerrarse temporalmente.

En redes sociales, se hicieron virales imágenes de la inundación, destacando una pareja que utilizó una balsa para trasladarse por las calles anegadas. Uno de ellos utilizaba remos para avanzar, mientras que su acompañante lo acompañaba sobre la balsa, convirtiéndose en un improvisado medio de transporte urbano.

También se registraron problemas en la calle México, donde varios vehículos quedaron atrapados por la acumulación de agua. Vecinos denunciaron que la situación se agravó debido a la falta de mantenimiento de drenajes y canales de evacuación, lo que impidió que el agua se escurriera correctamente.

Las imágenes de la pareja navegando por las calles inundadas se viralizaron rápidamente, generando comentarios entre los usuarios sobre la creatividad y desesperación ante las fuertes lluvias.

