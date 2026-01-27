¿Tienes más de $us 1.000 en el banco? Esto es lo que sí y lo que no puedes retirar

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz oficializó este lunes el inicio de la devolución de dólares estadounidenses en efectivo a pequeños ahorristas del sistema financiero nacional. La medida entra en vigencia desde este martes 27 de enero de 2026 y constituye el primer paso del plan de estabilización monetaria tras las restricciones aplicadas desde 2023.

La disposición permite el retiro de fondos solo a clientes con saldos iguales o menores a $us 1.000, tanto personas naturales como jurídicas, en todas las entidades financieras del país.

Sin embargo, una de las principales dudas de la población es qué ocurre con quienes tienen más de mil dólares en sus cuentas. A continuación, las respuestas clave.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Desde cuándo se puede retirar dólares?

La devolución comienza este martes 27 de enero en todos los bancos del país, según confirmó el Banco Central de Bolivia (BCB).

¿Hasta cuándo estará vigente la devolución?

La medida no es temporal. El Ministerio de Economía aclaró que tiene carácter permanente, lo que significa que los beneficiarios podrán retirar sus dólares cuando lo decidan, siempre dentro del límite establecido.

¿Quiénes pueden retirar dólares en efectivo?

Aplica a:

Personas naturales

Personas jurídicas

Con cuentas en dólares

Que hayan tenido hasta $us 1.000 al 31 de diciembre de 2025

Se puede retirar una parte o el total, sin exceder ese monto.

¿Qué pasa si tengo más de $us 1.000 en mi cuenta?

No podrás retirar dólares en efectivo por el monto que supere los $us 1.000.

Solo está habilitado el retiro hasta ese límite .

El excedente permanece en la cuenta , bajo las condiciones vigentes.

El Gobierno anunció que la liberación será progresiva, pero aún no hay fecha ni monto definido para saldos mayores.

¿Cuál es el objetivo de esta medida?

Según el reporte oficial, la devolución busca:

Flexibilizar las restricciones impuestas por el anterior gobierno

Restablecer la confianza en el sistema financiero

Permitir que el dólar vuelva a circular libremente en el mercado

¿De dónde salen los dólares que se están devolviendo?

El BCB informó que se liberaron $us 48 millones, producto de una reforma al encaje legal en moneda extranjera, lo que permitió a los bancos contar con liquidez para devolver los fondos.

DATOS DEL IMPACTO

Más de 770.000 ahorristas beneficiados (más del 80% de quienes tienen dólares en bancos)

20.000 pequeñas empresas alcanzadas

$us 48 millones liberados en esta primera fase

Representa el 1,8% del total de depósitos en dólares

