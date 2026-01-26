En las redes sociales, los encuentros con la fauna urbana suelen ser tiernos, pero para el usuario de TikTok @mk_villalobos, su reciente rutina de entrenamiento fue todo menos tranquila. Un video que ya suma miles de reproducciones muestra cómo un pato doméstico decidió "cobrar peaje" de una manera bastante agresiva en el famoso Paseo Santa Lucía, en el norte de México.

Un encuentro poco amistoso

En las imágenes capturadas por el deportista, se observa cómo el ave se aproxima decidida hacia él. Según el relato del afectado, el animal no solo pedía comida, sino que parecía exigirla con una actitud territorial. Al notar que el hombre no llevaba nada para ofrecerle, el pato pasó de la insistencia al ataque físico, lanzando varios picotazos a las piernas y manos del corredor.

"No traigo comida, güey" , se escucha decir al hombre entre risas mientras intenta esquivar los ataques del ave, que no se dio por vencida fácilmente y lo persiguió por varios metros sobre la acera.

Viral por su "furia"

El video generó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde los usuarios bautizaron al animal como el "pato cobrador". El ave no se intimidó por la diferencia de tamaño y mantuvo el ataque hasta que el hombre se alejó de su zona. Lejos de causar alarma, la situación fue tomada con humor, resaltando la valentía (o mal genio) del pato frente a los visitantes del parque. Al final del clip, el usuario mostró una pequeña marca en su mano producto de los picotazos, confirmando que el encuentro fue más real de lo que parecía.

El Paseo Santa Lucía, donde ocurrió el incidente, es el río artificial más largo de Latinoamérica y uno de los destinos turísticos más importantes de Monterrey. Es común ver diversas especies de aves en el lugar, aunque pocas veces se documentan ataques tan directos y "exigentes" como este.

Las autoridades locales suelen recomendar a los visitantes no alimentar a la fauna silvestre para evitar, precisamente, que los animales desarrollen comportamientos agresivos o dependientes hacia los humanos.

