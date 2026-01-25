Una estudiante mexicana se convirtió en el centro de atención luego de asistir a su escuela con una mochila poco común, elaborada a partir de una rejilla de ventilador.

El objeto fue transformado por su padre en un accesorio funcional, al que añadió correas para que la niña pudiera transportar sus útiles escolares y asistir a clases con normalidad.

Según se conoció, el padre trabajó en cada detalle de la improvisada mochila, motivado por el deseo de apoyar a su hija ante la falta de recursos para adquirir una convencional.

Sin embargo, al llegar al aula, la menor fue víctima de burlas y comentarios hirientes por parte de algunos de sus compañeros, quienes se burlaron del singular diseño de la mochila.

La imagen de la niña con la mochila se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó una ola de reacciones.

