Una alumna en México asistió a clases con una mochila hecha de un ventilador

La imagen de una estudiante mexicana con una mochila improvisada, hecha a partir de una rejilla de ventilador por su padre, se viralizó en redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/01/2026 14:48

México

Escuchar esta nota

Una estudiante mexicana se convirtió en el centro de atención luego de asistir a su escuela con una mochila poco común, elaborada a partir de una rejilla de ventilador.

El objeto fue transformado por su padre en un accesorio funcional, al que añadió correas para que la niña pudiera transportar sus útiles escolares y asistir a clases con normalidad.

Según se conoció, el padre trabajó en cada detalle de la improvisada mochila, motivado por el deseo de apoyar a su hija ante la falta de recursos para adquirir una convencional.

Sin embargo, al llegar al aula, la menor fue víctima de burlas y comentarios hirientes por parte de algunos de sus compañeros, quienes se burlaron del singular diseño de la mochila. 

La imagen de la niña con la mochila se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó una ola de reacciones.

 

