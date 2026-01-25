TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz y autoridades cruceñas encabezarán reapertura del Tahuichi

El mandatario participará del corte de cinta del estadio Tahuichi Aguilera antes del encuentro. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/01/2026 14:02

Foto: Luis Fernando Camacho
Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó la tarde de este domingo 25 de enero a la ciudad de Santa Cruz para participar del acto oficial de reapertura del estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, donde este domingo se disputa el partido amistoso internacional entre Bolivia y México.

Previo al encuentro deportivo la primera autoridad del Estado se reunió con el gobernador Luis Fernando Camacho y el asambleísta departamental Zvonko Matkovic.

La autoridad nacional encabezará el corte de cinta junto al gobernador cruceño en una ceremonia que marcará la culminación de los trabajos de refacción y adecuación del recinto, orientados a mejorar su infraestructura y condiciones para eventos deportivos de gran envergadura.

El gobernador Camacho compartió en sus redes sociales una fotografía de los tres caminando juntos hacia el estadio, mostrando el trabajo conjunto entre las autoridades y la expectativa por el encuentro deportivo.

El renovado estadio vuelve así a posicionarse como un escenario clave para el fútbol nacional e internacional.

