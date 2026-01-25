TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz llegará a Santa Cruz para el partido Bolivia-México

El mandatario participará del corte de cinta del estadio Tahuichi Aguilera antes del encuentro. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/01/2026 12:42

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó a Santa Cruz la tarde de este domingo 25 de enero para participar del acto de reapertura del estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, uno de los principales escenarios deportivos del país.

La autoridad nacional encabezó el corte de cinta junto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un acto oficial que marcó la culminación de los trabajos de refacción y adecuación del recinto deportivo.

La reapertura del estadio se realizó de manera previa al partido inaugural entre las selecciones de Bolivia y México, encuentro que convocó a autoridades, dirigentes deportivos y una masiva presencia de aficionados.

 

