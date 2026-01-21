Jhasmani Campos: “Una victoria ante México daría un impulso anímico al equipo”

La selección boliviana de fútbol se prepara para un partido amistoso con México que genera gran expectativa en Santa Cruz, donde no es habitual ver a la Verde en acción.

Para analizar el panorama, Jhasmany Campos, exseleccionado nacional, compartió su visión sobre la convocatoria y la preparación del equipo.

Campos destacó que la ausencia de una fecha FIFA ha complicado al técnico Óscar Villegas a la hora de armar la selección, con jugadores convocados de última hora como Godoy y Zabala.

“Es difícil cuando los clubes no están obligados a soltar a sus jugadores. Claramente notamos la ausencia de Miguelito, que ha sido el último goleador de la selección, y de Medina y Roberto Carlos, titulares habituales”, indicó.

El exfutbolista resaltó que estos partidos amistosos permiten dar oportunidad a nuevos jugadores y probar distintas alternativas. “El caso de Macazaga me gustó, lo vimos jugar todo el partido. Y sobre Godoy, no lo entiendo mucho, pero el entrenador tendrá su idea. Ojalá que le dé la oportunidad”, agregó.

Sobre las armas ofensivas del equipo, Campos mencionó el remate de media distancia como una de las herramientas más efectivas. “Ramiro, Tonino y Robson tienen buena pegada y eso puede ser fundamental en los partidos”, dijo.

Consultado sobre la magnitud del rival, México, Campos explicó que se encuentra en un nivel intermedio respecto a los equipos enfrentados recientemente por Bolivia.

“Los partidos en Asia contra Japón y Corea fueron muy exigentes. México estará en medio de lo que es Panamá y Japón. Un resultado positivo sería clave para el ánimo de la selección de cara al repechaje”, señaló.

Campos destacó la importancia del público y del estadio. “El apoyo en Santa Cruz es fundamental, siempre estuvo presente cada vez que vino la selección. Tener un estadio lleno sería una gran fiesta del fútbol y ayudaría mucho a los jugadores”, expresó.

