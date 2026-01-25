Samuel Doria Medina se pronuncia por nuevas tarifas de pasajes aéreos

Samuel Doria Medina se pronunció en su red social X sobre los nuevos precios de los pasajes aéreos establecidos por la ATT de manera transitoria y que regirán desde este lunes 26 de enero.

El empresario indicó que este incremento tendrá efectos en la inflación y remarcó que la principal prioridad de los funcionarios debería ser reducirlos.

En esta jornada, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) publicó la lista de las tarifas de los vuelos de avión con diferentes destinos al interior del país, situación que ocasionó la preocupación del empresario.

“El combustible de los aviones nunca estuvo subvencionado, así que este incremento no se justifica. Me preocupan sus efectos sobre la inflación. Reducirla debería ser la principal prioridad de todos los funcionarios del Estado”, menciona en su red social X.

La ATT menciona que las tarifas publicadas son de “máximas de referencia” para el servicio público de transporte que estarán vigentes desde el 26 de enero por un lapso de 180 días calendario.

