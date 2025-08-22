TEMAS DE HOY:
Agresión a mujer Delincuencia Explosión de vehículo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Samuel aclara que su apoyo a Rodrigo Paz es “sin condiciones”

El empresario y político destacó que la tarea central de UN seguirá siendo trabajar por el país con base en propuestas concretas y en la defensa de la democracia.

Hans Franco

21/08/2025 22:31

Foto: Samuel Doria Medina en conferencia de prensa (Archivo)
La Paz

Escuchar esta nota

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aclaró este jueves que el respaldo que otorgó a Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue expresado “sin condiciones” y no significa que su organización política vaya a formar parte del próximo gobierno.

“Hemos dado el ejemplo al hacer una campaña correcta, de propuestas y principios. Por eso, tras recibir los resultados señalamos nuestro apoyo al ganador (Rodrigo Paz del PDC), tal como habíamos prometido. Fue un apoyo sin condiciones y no significa que participaremos en el gobierno”, afirmó en rueda de prensa.

El empresario y político destacó que la tarea central de UN seguirá siendo trabajar por el país con base en propuestas concretas y en la defensa de la democracia. “La prioridad está en construir propuestas y fortalecer la democracia más allá de los resultados electorales”, subrayó.

Con estas declaraciones, Doria Medina buscó despejar dudas sobre un eventual pacto político, asegurando que el respaldo al PDC responde a una decisión de coherencia con los compromisos asumidos durante la campaña.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD