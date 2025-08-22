Samuel aclara que su apoyo a Rodrigo Paz es “sin condiciones”

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aclaró este jueves que el respaldo que otorgó a Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue expresado “sin condiciones” y no significa que su organización política vaya a formar parte del próximo gobierno.

“Hemos dado el ejemplo al hacer una campaña correcta, de propuestas y principios. Por eso, tras recibir los resultados señalamos nuestro apoyo al ganador (Rodrigo Paz del PDC), tal como habíamos prometido. Fue un apoyo sin condiciones y no significa que participaremos en el gobierno”, afirmó en rueda de prensa.

El empresario y político destacó que la tarea central de UN seguirá siendo trabajar por el país con base en propuestas concretas y en la defensa de la democracia. “La prioridad está en construir propuestas y fortalecer la democracia más allá de los resultados electorales”, subrayó.

Con estas declaraciones, Doria Medina buscó despejar dudas sobre un eventual pacto político, asegurando que el respaldo al PDC responde a una decisión de coherencia con los compromisos asumidos durante la campaña.

