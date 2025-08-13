Samuel Doria Medina cierra campaña en La Paz con llamado al “voto seguro”

El candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, cerró su campaña electoral en La Paz con una entrada folclórica que recorrió la zona oeste y el centro de la ciudad.

En el acto central, pidió a la población emitir un “voto seguro” para evitar fraudes y garantizar un cambio político en unas elecciones que, afirmó, serán las primeras en 20 años sin el MAS como protagonista. “Votar seguro es votar a ganador”, dijo.

Doria Medina calificó esta elección como histórica y sostuvo que el país tiene la oportunidad de cambiar un modelo de 20 años. Subrayó que la prioridad debe ser resolver la crisis económica.

“Al momento de votar deben pensar una vez en la economía y una segunda vez en la economía. Estamos listos para frenar la inflación y aliviar el sufrimiento de la población”, señaló.

El líder de alianza Unidad estuvo junto a Soledad Chapetón, Roberto Moscoso, Alejandro Reyes, Carlos Alarcón y Marco Fuentes, quienes también se dirigieron a los asistentes.

Cierre con identidad cultural

Morenadas, sayas, caporales y zampoñas acompañaron la movilización, que reunió a cientos de simpatizantes y buscó consolidar respaldo en uno de los principales bastiones electorales del candidato.

Doria Medina cerró el evento asegurando que su propuesta es la más sólida para enfrentar los retos económicos actuales y confió en que “la población sabrá recompensar con su voto” ese compromiso.

Mire las fotos del cierre de campaña:

