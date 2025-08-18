Samuel Doria Medina: “Espero que Rodrigo Paz y Tuto se comprometan a liberar a Camacho”

Samuel Doria Medina, candidato presidencial por Alianza Unidad, expresó su respaldo a Rodrigo Paz de cara a la segunda vuelta y pidió a los dos principales contendientes, Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, que se comprometan públicamente a liberar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, detenido desde 2022.

“Espero que Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se comprometan a liberar a Camacho en noviembre, así como también que den la libertad a todos los presos políticos”.

Doria Medina recordó que durante la campaña expresó su intención de apoyar al candidato con mayor votación, siempre que no fuera del MAS, en caso de no pasar a segunda vuelta. Con el 31.6% obtenido por Rodrigo Paz, el candidato confirmó que mantendrá su palabra.

“Yo actúo siempre de acuerdo a mis principios y, como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no llegaba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegara primero, si este no era el MAS. Pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz, y mantengo mi palabra”, señaló.

