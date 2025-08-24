TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Delincuencia Narcotráfico

Política

Samuel Doria Medina: “Confío en que Camacho será liberado”

El ex candidato presidencial advirtió que la justicia no puede seguir actuando bajo intereses políticos y remarcó la necesidad de una transformación estructural. 

Hans Franco

24/08/2025 10:17

Foto: Samuel Doria Medina (Red Uno)
La Paz

El empresario y líder político Samuel Doria Medina manifestó este domingo su expectativa sobre la posible liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien permanece en detención preventiva desde diciembre de 2022 en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”.

A través de sus redes sociales, Doria Medina señaló:

“Confío en que el lunes Luis Fernando Camacho será liberado. Será una buena noticia para la democracia, pero al mismo tiempo una prueba de que esta estuvo a las órdenes del MAS durante todo el tiempo anterior. Cuando este pierde su poder, recién hacen lo que corresponde”.

El ex candidato presidencial advirtió que la justicia boliviana no puede seguir respondiendo a intereses políticos y subrayó la necesidad de una transformación estructural que garantice independencia judicial.

“Necesitamos un cambio profundo, que las decisiones judiciales sean objetivas e imposibles de influir. Bolivia tiene que trabajar duro en eso”, añadió.

Reiteró su llamado a la liberación de todos los considerados presos políticos del país, destacando que el desafío pendiente es lograr una justicia imparcial y libre de presiones partidarias.

