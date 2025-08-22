Hijo de Camacho: “Te esperamos con los brazos abiertos y con el corazón en la mano”

Este 22 de agosto, Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño y líder opositor Luis Fernando Camacho, expresó a través de un mensaje en redes sociales su esperanza ante la posible liberación de su padre, detenido desde diciembre de 2022.

“Hoy es un día que guardaré en mi corazón por siempre. Después de tantos días de oscuridad, de incertidumbre, de lágrimas, y sobre todo de oraciones, ha llegado la noticia que esperábamos con tanta fe: la orden de Dios, porque nunca lo dejó, y hoy se manifestó a través de seres humanos que quieren libertad”, escribió.

Recordó los momentos difíciles que vivió su familia desde el 28 de diciembre de 2022, fecha en la que Luis Fernando Camacho fue aprehendido, y aseguró que la fe y la oración fueron el sostén durante los 968 días de detención.

“Hoy quiero decirte que te amo, que nunca dejé de creer que ibas a volver a tu tierra. Dios ha sido fiel, y vos también lo has sido, no solo a Él, también a tu pueblo. Y ahora estás a punto de estar en libertad, no solo como un derecho que se te arrebató, sino también como un milagro”, añadió.

En su publicación, el hijo del líder de Creemos expresó su anhelo de reencontrarse con su padre:

“Te espero con los brazos abiertos y con el corazón en la mano, porque muy pronto volveré a abrazarte”.

El mensaje fue difundido tras el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena la revisión de los plazos procesales en los casos de Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Antonio Pumari, lo que abre la posibilidad de un cambio en la situación jurídica de las tres exautoridades.

Mire la publicación de Luis Fernando Camacho (hijo):

Mira la programación en Red Uno Play