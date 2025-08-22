Jorge Quiroga pide a Rodrigo Paz pronunciarse sobre libertad de presos políticos

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga reiteró este viernes su llamado al candidato Rodrigo Paz para que se pronuncie con claridad respecto a la situación de los considerados presos políticos en Bolivia.

Quiroga pidió que Paz exprese su postura sobre los casos de Marco Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, quienes se encuentran detenidos preventivamente desde hace varios años.

“Reitero mi pedido amistoso y fraterno a Rodrigo Paz: uno de los dos va a ser el próximo presidente de Bolivia el 8 de noviembre. Le he pedido que con claridad diga que los presos políticos secuestrados, que tienen cárcel sin sentencia, con esta detención preventiva se puedan defender con libertad en el lugar donde viven”, manifestó.

Sostuvo que Marco Pumari debería defenderse en libertad en Potosí, Camacho en Santa Cruz, y que, en el caso de Añez, se le realice un juicio de responsabilidades en Sucre, como corresponde a una expresidenta.

Consideró que las autoridades detenidas sin sentencia deben tener derecho a enfrentar sus procesos en libertad, bajo el principio del debido proceso y las garantías constitucionales.

“Empiecen a hacer justicia y no esperen hasta el 8 de noviembre. Que tengan derecho a defenderse en libertad”, insistió.

