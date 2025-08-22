TSJ ordena revisión de plazos de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, emitió el Instructivo Nº 18/2025 mediante el cual ordena a los Tribunales Departamentales de Justicia revisar de manera inmediata los plazos procesales en los casos que se siguen contra Jeanine Añez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca y Marco Antonio Pumari Arriaga.

El documento, fechado el 22 de agosto de 2025, dispone que las jurisdicciones departamentales procedan en un plazo de 24 horas a verificar el cumplimiento de los plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en los procesos de las tres exautoridades y líderes políticos.

La instrucción enfatiza que la revisión deberá realizarse “inclusive de oficio”, garantizando que los jueces cumplan con la normativa constitucional, convencional y legal sobre la correcta y pronta administración de justicia, así como con el principio de debido proceso.

El instructivo recuerda que el TSJ, en su calidad de máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, tiene la responsabilidad de velar por la celeridad procesal y el respeto a los derechos humanos, en concordancia con los tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano.

Mire la instrucción del TSJ:

