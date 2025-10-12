TEMAS DE HOY:
TSE invita a la población a no perderse el Debate Presidencial este domingo

El Tribunal Supremo Electoral recuerda la importancia de este espacio para que los votantes tomen una decisión consciente en las elecciones del próximo domingo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/10/2025 21:43

Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) invitó a toda la población boliviana a participar y seguir el Debate Presidencial correspondiente a la Segunda Vuelta Electoral, que se realizará este domingo 12 de octubre a partir de las 21:00 horas

El evento será difundido a nivel nacional e internacional a través de la señal abierta y plataformas digitales de la Red Uno.

El Debate Presidencial tendrá una duración aproximada de dos horas y estará organizado en tres bloques temáticos. El primero tendrá una extensión de 35 minutos, mientras que los dos restantes serán de 25 minutos cada uno.

El TSE remarcó que el evento busca ser un espacio de propuestas y respeto, por lo que no se permitirá la guerra sucia ni ataques personales.

El objetivo —señalaron— es que la ciudadanía vote de manera informada y consciente en la segunda vuelta electoral.

 

