Tuto y Rodrigo felicitan a Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz 2025

La noticia del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, generó una ola de reacciones en la región. En Bolivia, los candidatos a la presidencia Jorge Tuto Quiroga y el Rodrigo Paz Pereira, expresaron en la red social X su admiración y reconocimiento por la labor de Machado en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela.

El exmandatario Jorge Quiroga calificó el reconocimiento como un “orgullo democrático regional y planetario”, destacando a María Corina Machado como una “líder de la libertad y la democracia”.

“Hoy el premio es para ella, pronto llega el premio mayor cuando su Venezuela sea libre al fin. ¡Bravo mi heroína María Corina!”, publicó en su cuenta oficial.

Por su parte, Rodrigo Paz manifestó su profunda emoción y esperanza por la distinción, resaltando que el galardón representa un homenaje universal a quienes defienden la libertad, la justicia y la dignidad humana.

“María Corina Machado ha demostrado que la fuerza moral, la coherencia y la convicción democrática pueden prevalecer frente a la opresión y el miedo”, expresó.

Paz también extendió una felicitación en nombre de Bolivia, afirmando que el ejemplo de Machado inspira a millones de ciudadanos en América Latina a creer nuevamente en la fuerza de la democracia y en el poder de la verdad.

“Su victoria es la victoria de la conciencia democrática de nuestra región”, concluyó el legislador.

María Corina Machado, reconocida por su lucha en Venezuela, se convierte así en la primera mujer venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que, según líderes de la región, simboliza la esperanza de los pueblos que aún buscan recuperar sus libertades fundamentales.

