Política

Este jueves debe ser presentado el informe sobre el proyecto para cesar a vocales

El TSE ratificó que el calendario electoral se mantiene vigente y que trabaja para garantizar una jornada transparente, segura y con pleno respeto a la voluntad popular.

Hans Franco

09/10/2025 10:40

Foto: Comisión de Constitución del Senado (Archivo)
La Paz

Escuchar esta nota

Este jueves se prevé que la Comisión de Constitución del Senado emita su informe sobre el proyecto de ley que propone la suspensión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, en consecuencia, la prórroga de la actual gestión del Órgano Ejecutivo y Legislativo.

El impulsor de la iniciativa, senador Pedro Vargas (MAS), espera que el documento sea considerado en el pleno de la Cámara Alta, al sostener que los vocales del TSE incurrieron en una “vulneración a la ley” al autorizar lo que calificó como una “elección judicial parcial”.

Ante este panorama, el Tribunal Supremo Electoral emitió un pronunciamiento en el que advirtió que denunciará penalmente a cualquier persona o actor político que intente obstaculizar o interferir con la realización de la segunda vuelta electoral programada para el 19 de octubre.

Líderes de diferentes fuerzas políticas también expresaron su rechazo a la intención de paralizar el balotaje, calificándola como un intento de desestabilizar el proceso democrático más importante del país.

El TSE ratificó que el calendario electoral se mantiene vigente y que trabaja para garantizar una jornada transparente, segura y con pleno respeto a la voluntad popular.

