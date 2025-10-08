Doria Medina pide respeto al voto popular y rechaza intento de frenar la segunda vuelta

El líder de la alianza Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se pronunció este miércoles en sus redes sociales sobre la denuncia del presidente Luis Arce respecto a un supuesto “golpe parlamentario” contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), alertando que se busca impedir la realización de la segunda vuelta electoral.

“El presidente Arce ha denunciado un ‘golpe’ parlamentario contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, para impedir que se realice la segunda vuelta electoral. Parece descabellado, pero la audacia de los tinterillos masistas puede ser muy grande”, advirtió Doria Medina.

El empresario y político consideró que el país atraviesa un momento crucial y que ya no pueden repetirse intentos por desconocer la voluntad expresada en las urnas. “Que acaben de una vez los manotazos de ahogado. El pueblo ya habló, el voto popular es irreversible”, afirmó.

Asimismo, manifestó su apoyo a una reunión entre los poderes del Estado y los partidos políticos para garantizar la estabilidad democrática y ratificar que el proceso electoral debe continuar sin interferencias. “Apoyo una reunión de los poderes y los partidos para ratificar la irreversibilidad del cambio histórico de la política boliviana”, señaló.

Doria Medina subrayó que la alianza Unidad Nacional “estará pendiente de los acontecimientos y no permitirá que se escamotee la voluntad popular”, reiterando su compromiso con la defensa del voto ciudadano y la institucionalidad democrática.

En conferencia de prensa el presidente Luis Arce rechazó la intención de algunos parlamentarios de cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y denunció que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se gesta un plan para prorrogar mandatos de las actuales autoridades nacionales.

En ese marco, remarcó que el Gobierno nacional ratifica su posición firme contra cualquier intento de vulnerar la democracia y aseguró que este 8 de noviembre entregará el poder a quien gane en las urnas la segunda vuelta electoral.

Mire la publicación de Samuel Doria Medina:

