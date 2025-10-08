Fiscal Mariaca dice que denuncia contra prorrogados se remitirá a la Asamblea Legislativa

El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, señaló que la denuncia presentada Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que están prorrogados en sus cargos, fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Señaló que esta determinación se tomó tras la revisión de la denuncia y que como resultado se tuvo que no existe competencia de la vía ordinaria sobre este caso.

"La comisión de la Fiscalía de Chuquisaca y el fiscal analista (...) han determinado remitir la denuncia presentada por el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia ante la presidencia de la Cámara de Diputados en el departamento de La Paz para que sean ellos conforme a la CPE quienes consideren el procedimiento a estas personas", explicó Mariaca.

La denuncia es contra los magistrados Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo, Karem Lorena Gallardo, Gonzalo Miguel Hurtado y René Yván Espada, y fue interpuesta por el presidente del TSJ, quien argumentó que estos ya habían cumplido su mandato.

