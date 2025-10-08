Arce rechaza intento de cesar a vocales del TSE y advierte sobre riesgo para la democracia

El presidente Luis Arce rechazó este miércoles los intentos legislativos de cesar de sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y calificó la iniciativa como un atentado contra la democracia y un intento de prorrogar mandatos de las actuales autoridades electas.

“Siempre hemos cuidado la democracia como patrimonio del pueblo boliviano. En las elecciones del 2020 nuestro pueblo nos mandató a recuperarla y lo hemos hecho junto a él, logrando más del 55% de los votos. Por eso vamos a preservar este patrimonio tan querido”, declaró el mandatario en conferencia de prensa.

Arce denunció que en la Cámara de Senadores se busca aprobar, con dispensación de reglamento, un proyecto de ley presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas, quien no pertenece a la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Según explicó, la norma pretende suspender las funciones de los vocales electorales y prorrogar el mandato del presidente, vicepresidente, diputados y senadores.

“En el Órgano Legislativo también se pretende aprobar la conformación de una comisión de investigación que tiene el mismo fin: no se busca transparencia, sino llegar a la conclusión de procesar a los actuales vocales, suspender la segunda vuelta electoral y prorrogar las autoridades electas”, advirtió.

