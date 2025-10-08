Romer Saucedo: "No es cierto que se pongan en riesgo las elecciones"

Tras las criticas generadas hacia el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, publicó una nota en sus redes sociales donde hace una aclaración sobre el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

Dentro de su publicación, señala que todo el Órgano Judicial en su conjunto, reitera "compromiso con la democracia, la institucionalidad y por sobre todo, el Estado de Derecho", señalando que no se pone en riesgo del desarrollo del proceso de elecciones previsto para el próximo 19 de octubre.

"Pleno respaldo al desarrollo del calendario electoral sin interrupciones y sin afectar a las labores propias del Tribunal Supremo Electoral", escribió Saucedo.

Reiteró su postura y declaraciones acerca del funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con los magistrados electos en la pasada gestión.

"El funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, puede recaer sobre los cuatro Magistrados que fueron electos en diciembre pasado, quienes gozan de legitimidad y legalidad, tal como ya sucedió anteriormente ante el cumplimiento de periodos establecidos en la CPE, desmintiendo categóricamente que se pueda generar un vacío de poder como pretenden hacer creer a la población", continúa el mensaje del presidente del TSJ.

Saucedo reiteró su postura y calificó de "usurpadores" a los magistrados prorrogados, y aseguró que no frenará su lucha por devolver la credibilidad en el sistema judicial del país.

"Quienes hoy siguen usurpando funciones, se atrevieron a desconocer el mandato que el soberano les entregó por un periodo de seis años, por lo que no claudicaremos en esta cruzada por devolverle la credibilidad e institucionalidad a todo el sistema judicial, anteponiendo primero los intereses de Bolivia por sobre aquellos que aún mantienen apetitos personales y se perdieron en la administración del poder", señala en la parte final.

