Violencia en Llallagua: Cae el presunto autor intelectual del asesinato de un policía

Durante la jornada de este miércoles, la Policía Boliviana confirmó la aprehensión de I.M., de 34 años, quien habría sido identificado como el presunto autor intelectual de la muerte de un efectivo policial, durante los violentos conflictos desatados en Llallagua.

El teniente Carlos Enrique Apata, perdió la vida el pasado 11 de junio, presuntamente en manos de un grupo de personas movilizadas que bloquearon carreteras de la región.

“De acuerdo con las investigaciones realizadas por este hecho, se logra aprehender a una persona de nombre I. M. El mismo se encuentra ya en calidad de aprehendido en la localidad de Llallagua a espera de su audiencia cautelar”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí, coronel Marco Dávalos.

Según indicó el jefe policial, la aprehensión del acusado fue posible gracias al seguimiento y vigilancia por parte de personal de inteligencia, y se lo halló en el mismo municipio de Llallagua.

“Él estaba circulando por inmediaciones de Llallagua, donde ha sido capturado o ha sido aprehendido en este lugar. Estamos todavía viendo en qué situación de trabajo él está”, agregó Dávalos.

El pasado mes de junio, durante los operativos de desbloqueo de carreteras en Llallagua, Carlos Enrique Apata perdió la vida junto a otros efectivos a manos de bloqueadores, quienes los atacaron con piedras y otro tipo de objetos.

Mira la programación en Red Uno Play