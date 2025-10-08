TEMAS DE HOY:
Policial

Un camión con mercadería sufrió un desperfecto y cayó al río en El Alto

Un camión de alto tonelaje que transportaba plátanos desde Los Yungas cayó al río en la zona Huayna Potosí. El hecho se habría producido por una falla mecánica, no se reportaron personas heridas.

Jhovana Cahuasa

08/10/2025 11:40

Foto: Red Uno
El Alto

El hecho se registró este martes en inmediaciones de la zona Huayna Potosí de la ciudad de El Alto, donde un camión de alto tonelaje que transportaba mercadería desde Los Yungas se precipitó y cayó al río.

El vehículo llegaba con mercadería principalmente plátanos, cuando una falla mecánica habría provocado que el conductor pierda el control del camión, que terminó dentro del cauce.

“Venimos de Caranavi, esta mañana estuvimos descargando y, como estábamos trabajando, no nos dimos cuenta de que el chofer tuvo el incidente”. “Dice que el freno se rompió; tampoco el chofer está borracho ni nada”, relataron algunas de las personas que viajaban en el vehículo.

El camión, a su paso, derribó varios árboles que estaban plantados a un costado del río. Vecinos señalaron que esas plantas tenían ya seis años en el lugar y ayudaron a frenar parcialmente al vehículo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El camión fue auxiliado por una grúa particular, mientras que el cargamento fue trasladado a un minibús.

 

