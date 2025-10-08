¡Una bola de fuego en el cielo! Meteorito sorprende a cientos en el Reino Unido

Una extraña luz brillante cruzó el cielo de Londres la noche del martes, sorprendiendo a muchas personas en zonas como Northfields, Ealing, Wimbledon y Hampstead Heath. Muchos pensaron que podría ser un meteorito o una bola de fuego.

Uno de los testigos describió la luz como una "estela" que cruzaba el cielo rápidamente entre las 8:10 y 8:30 p.m. Al principio pensó que eran fuegos artificiales, pero no escuchó ninguna explosión y notó que la luz era más brillante y veloz que cualquier avión.

Jamie McBean, un residente de Herne Bay, logró capturar el momento con la cámara de seguridad de su casa a las 7:10 p.m. Otro observador comentó en redes sociales que el objeto era tan grande como la luna llena y tenía un fuerte color azul verdoso.

El Observatorio Real de Greenwich explicó que lo más probable es que se haya tratado de un meteorito esporádico, un tipo de roca espacial que entra a la atmósfera y se quema por la fricción. Aunque parezca raro, estos eventos pueden verse varias veces por hora si el cielo está despejado.

Un astrónomo añadió que, por la duración del avistamiento, es probable que este meteorito haya sido más grande de lo normal, aunque seguramente no más grande que una piedra. A pesar de lo impactante del evento, este tipo de meteoritos no representan peligro.

