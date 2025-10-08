¡Fue estrangulada! Confirman feminicidio de Sonia, hallada sin vida en su casa en Punata

Durante la tarde de este martes, personal policial realizó el levantamiento legal del cadáver de una mujer de 52 años, identificada como Sonia R. J., cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en la comunidad de Yacanahuyo, municipio de Punata, en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con la valoración preliminar, se estimó que la data de la muerte correspondía a unos 14 días antes de la intervención policial.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Debido a este resultado, el caso pasó a ser investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Punata, en coordinación con el Ministerio Público.

Un hombre, identificado como la expareja de la víctima, fue señalado como principal sospechoso. En un principio, el individuo habría intentado darse a la fuga, pero fue aprehendido horas después.

El acusado se encuentra ahora ante un juez en su audiencia de medidas cautelares, instancia en la que se definirá su situación jurídica.

