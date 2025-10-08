TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Accidente de Tránstio adulta mayor encontrada sin vida

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Fue estrangulada! Confirman feminicidio de Sonia, hallada sin vida en su casa en Punata

El cuerpo de la víctima fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una comunidad de Cochabamba. El principal sospechoso ya se encuentra ante un juez.

Red Uno de Bolivia

08/10/2025 11:25

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante la tarde de este martes, personal policial realizó el levantamiento legal del cadáver de una mujer de 52 años, identificada como Sonia R. J., cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en la comunidad de Yacanahuyo, municipio de Punata, en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con la valoración preliminar, se estimó que la data de la muerte correspondía a unos 14 días antes de la intervención policial.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Debido a este resultado, el caso pasó a ser investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Punata, en coordinación con el Ministerio Público.

Un hombre, identificado como la expareja de la víctima, fue señalado como principal sospechoso. En un principio, el individuo habría intentado darse a la fuga, pero fue aprehendido horas después.

El acusado se encuentra ahora ante un juez en su audiencia de medidas cautelares, instancia en la que se definirá su situación jurídica.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD