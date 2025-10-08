Demi Moore cambió su look y ahora se ve igual que en su película 'Striptease'

La icónica actriz Demi Moore hizo un cambio radical en su apariencia y muchos afirman que se ve igual a la temporada en que protagonizó su película “Strptease”.

Su nuevo look fue compartido en su cuenta de Instagram donde sorprendió a sus seguidores, en las imágenes se muestra con un nuevo estilo de cabello, similar a su personaje de los años 90.

“Flequillo, antes y ahora. ¡Gracias @gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!”, escribió la actriz en la publicación donde luce un outfit descontracturado y básico.

Utiliza una polera blanca lisa de mangas cortas, que llevó por dentro de un pantalón de jean azul de tiro medio y corte recto, clásico y atemporal.

Sin embargo, el detalle más comentado de la imagen fue el flequillo tupido y recto, que enmarca su rostro y trae reminiscencias a la estética que la actriz lucía en Striptease en 1996.

Su maquillaje también llamó la atención, pues apostó por un look 100% al natural: piel luminosa, apenas un toque de rubor rosado en las mejillas, labios en un color nude.

Por otra parte, en la Semana de la Moda de Milán, Demi Moore causó sensación con un golden look de alto impacto. La actriz fue una de las grandes protagonistas del debut de Demna para Gucci y acaparó todas las miradas con un vestido largo de lujo.

