TEMAS DE HOY:
Montero Maltrato animal en Cochabamba AMENAZA

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tercer implicado en crimen pasional de Montero queda en detención preventiva

Según la Fiscalía, el sujeto habría transportado al principal autor material del crimen y a la pareja de la víctima, quien también fue enviada a detención preventiva bajo acusación de complicidad.

Charles Muñoz Flores

08/10/2025 14:06

180 días de cárcel para tercer implicado en crimen pasional de Montero. FOTO: Daniel Román. periodista Red Uno.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Justicia determinó este miércoles enviar con detención preventiva por 180 días a Luis F.E.R., de 28 años, implicado como cómplice en el asesinato de Adolfo Raldes, ocurrido el pasado fin de semana en el barrio Virgen de Cotoca, Montero.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el juez que conoció el caso dictó que Eguez Rocha cumpla la prisión preventiva en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones.

Según la Fiscalía, el sujeto habría transportado al principal autor material del crimen y a la pareja de la víctima, quien también fue enviada a detención preventiva bajo acusación de complicidad.

El homicidio, calificado por las autoridades como un crimen pasional, ocurrió el 5 de octubre, cuando Raldes recibió una puñalada en el corazón que le provocó la muerte. El principal autor del asesinato ya fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Durante la audiencia, Luis hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio. La investigación continúa, y las autoridades revisan imágenes de cámaras de seguridad para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho de sangre.

Las autoridades reiteraron que, aunque el caso ha sido en gran parte esclarecido, el trabajo de investigación sigue para garantizar que todos los implicados respondan ante la justicia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD