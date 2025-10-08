La Justicia determinó este miércoles enviar con detención preventiva por 180 días a Luis F.E.R., de 28 años, implicado como cómplice en el asesinato de Adolfo Raldes, ocurrido el pasado fin de semana en el barrio Virgen de Cotoca, Montero.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el juez que conoció el caso dictó que Eguez Rocha cumpla la prisión preventiva en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones.

Según la Fiscalía, el sujeto habría transportado al principal autor material del crimen y a la pareja de la víctima, quien también fue enviada a detención preventiva bajo acusación de complicidad.

El homicidio, calificado por las autoridades como un crimen pasional, ocurrió el 5 de octubre, cuando Raldes recibió una puñalada en el corazón que le provocó la muerte. El principal autor del asesinato ya fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Durante la audiencia, Luis hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio. La investigación continúa, y las autoridades revisan imágenes de cámaras de seguridad para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho de sangre.

Las autoridades reiteraron que, aunque el caso ha sido en gran parte esclarecido, el trabajo de investigación sigue para garantizar que todos los implicados respondan ante la justicia.

