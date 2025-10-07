TEMAS DE HOY:
Policial

Cae prófugo por el asesinato de Adolfo, hombre apuñalado en el corazón en Montero

El autor principal de este crimen ya fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato, mientras que la hermana del capturado fue enviada a detención preventiva.

Charles Muñoz Flores

07/10/2025 15:51

Santa Cruz, Bolivia

La Policía dio un nuevo paso en el esclarecimiento del asesinato de Adolfo Raldes, el hombre que perdió la vida tras recibir una puñalada en el corazón el pasado fin de semana en el barrio Virgen de Cotoca, municipio de Montero, Santa Cruz.

Efectivos de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) lograron la aprehensión de Luis F.E.R., señalado como cómplice en el hecho de sangre. El detenido es hermano de la mujer que ya guarda detención preventiva por 180 días, también acusada de complicidad.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el acusado habría sido la persona que facilitó la huida del autor material del asesinato y de su hermana, trasladándolos en una motocicleta. El autor principal ya fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato.

Con esta captura, la Felcc confirma que todos los implicados en el caso se encuentran bajo custodia policial, cerrando así el cerco en torno a la investigación. El aprehendido permanece en dependencias policiales a la espera de prestar su declaración informativa y de que la Fiscalía formalice la imputación en su contra.

 

