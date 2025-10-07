TEMAS DE HOY:
Policial

Reo grababa y subía clips a TikTok desde el penal de El Abra: Régimen afirma que son "videos antiguos"

Alejandro Rojas, condenado a 15 años por extorsión e implicado en un caso de homicidio, fue denunciado por grabarse dentro de su celda. Régimen Penitenciario afirma que los videos son antiguos y que actualmente no tiene acceso a ningún dispositivo electrónico.

Ligia Portillo

07/10/2025 14:15

“Son videos antiguos”: Reo grababa y subía clips a TikTok desde el penal de El Abra. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un interno del penal de máxima seguridad de El Abra, identificado como Alejandro Rojas, fue denunciado en redes sociales por grabar y publicar videos en TikTok desde su celda, pese a cumplir una condena de 15 años de prisión por el delito de extorsión.

Según las publicaciones que circularon en internet, Rojas —considerado un reo peligroso— habría subido varios videos desde el bloque C, área destinada a internos de alta peligrosidad. Además, se lo vincula con la muerte de Ariel Tancara, ocurrida durante la matanza de El Abra en 2014.

De acuerdo con las denuncias, el recluso recibiría visitas que ingresarían al penal con celulares, lo que habría facilitado la grabación y difusión de los videos. Sin embargo, las autoridades del Régimen Penitenciario desmintieron que el interno tenga acceso a dispositivos electrónicos.

El director departamental del Régimen Penitenciario, Boris Rivera, informó que se realizó una inspección en el bloque C y no se hallaron celulares ni equipos de grabación. “Se verificó que no existe ningún artefacto electrónico que haya podido ser utilizado. Además, se tiene conocimiento de que los videos difundidos son antiguos y no corresponden a grabaciones recientes”, explicó Rivera.

La autoridad agregó que Rojas continúa recluido en el bloque de máxima seguridad debido a su peligrosidad. “Esa persona sigue en la cárcel. Está en el bloque C, destinado a internos de alta peligrosidad. Cumple condena por extorsión”, precisó.

 

