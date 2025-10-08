“Golpe a la democracia”: Mesa rechaza ley que busca cesar a los vocales del TSE y prorrogar mandatos

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su categórico rechazo al proyecto de ley 307/2024-2025 “De Aplicación Gubernativa Electoral”, que se encuentra en consideración en la Cámara de Senadores y que, según denunció, busca vulnerar la democracia boliviana.

“Expreso mi categórico rechazo a la intención del MAS de dar un golpe a la democracia, a través de la consideración en la Cámara de Senadores del PL 307/2024-2025 ‘De Aplicación Gubernativa Electoral’, que pretende cesar a los Vocales, suspender el proceso electoral y prorrogar el mandato del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo”, manifestó Mesa en sus redes sociales.

El exmandatario advirtió que la aprobación de esta norma significaría un grave retroceso institucional y podría generar una crisis política y social en el país. En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores de su bancada para actuar con firmeza frente a lo que calificó como un intento de “golpe a la democracia”.

“Demando a los senadores de Comunidad Ciudadana que defiendan con firmeza la institucionalidad democrática e impidan la comisión de este despropósito masista que puede traer convulsión y caos en el país”, remarcó.

Mesa reiteró que cualquier intento de alterar el calendario electoral o extender los mandatos de las actuales autoridades constituye una vulneración directa al orden constitucional y al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado por el senador Pedro Benjamin Vargas (MAS) y busca cesar en sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato de las autoridades del Ejecutivo y legislativo.

Mire la publicación de Carlos Mesa:

