“Doy un paso al costado”: Diputado electo de Libre renuncia a su cargo antes de asumir funciones

La misiva de renuncia fue fechada y firmada el 8 de octubre y enviada oficialmente al candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga Ramírez.

Charles Muñoz Flores

08/10/2025 16:58

El diputado suplente electo por la Alianza Libre, Juan Carlos Velarde. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
El diputado suplente electo por la Alianza Libre, Juan Carlos Velarde, presentó este miércoles su renuncia al cargo y pidió disculpas públicas por sus declaraciones  realizadas durante una transmisión en vivo en redes sociales.

En una carta dirigida al candidato presidencial de Libre, Jorge Tuto Quiroga, Velarde manifestó:

“Me dirijo a usted mediante la presente para expresar las más sinceras disculpas por mis expresiones vertidas en un debate en vivo en una plataforma digital. Pido disculpas nuevamente por ese gravísimo error y, para no hacer daño a la campaña presidencial, me hago cargo de esto, doy un paso al costado y renuncio a mi suplencia como diputado”.

Asimismo, Velarde aseguró que sus comentarios “no representan el pensamiento, los principios ni la filosofía de la Alianza Libre y mucho menos de su persona”.

El origen de la polémica fueron declaraciones de Velarde en las que se refirió a las personas que consumen coca, durante una entrevista transmitida en vivo. La misiva de renuncia fue fechada y firmada el 8 de octubre y enviada oficialmente al candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga Ramírez.

 

