La Cámara de Senadores no modificó el orden del día para debatir de manera directa el proyecto de ley para cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de que el senador proyectista y peticionante Pedro Benjamin Vargas (MAS), decidió retirar su pedido de tratar el tema con dispensación de trámite y ahora esperará el informe de la comisión de Constitución.

“Voy a obedecer a la comisión que emita su informe lo más antes posible. A solicitud de los hermanos presentes que creen que la democracia va ser transparente, ojalá que se de así (…) retiro mi solicitud de modificación al orden del día hermano presidente”, dijo el senador Vargas.

El legislador agregó que su proyecto busca hacer “respetar” a la Cámara de Senadores, porque el TSE “vulneró la Constitución, porque nunca debieron sacar una convocatoria parcial de las elecciones judiciales”.

En la oportunidad el presidente del Senado dijo que el proyecto de ley no es iniciativa de la directiva y la atribuye solo al senador Pedro Benjamin Vargas, que como cualquier legislador tiene derecho a presentar cualquier proyecto de ley.

Mire el video:

