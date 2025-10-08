¡Tenía personajes bíblicos! Niño celebró su cumpleaños con temática de Jesús y se hizo viral

La historia de Cross, un niño que pidió celebrar su cumpleaños con una temática inspirada en Jesús y en pasajes bíblicos, se hizo viral en redes sociales por su ternura y originalidad.

“Quiero una fiesta con tema de Jesús”, fue el pedido del pequeño a sus padres, quienes, aunque sorprendidos, aceptaron la idea con amor y dedicación.

Para la celebración, la familia decoró el lugar con carteles que mostraban versículos bíblicos, un pastel en forma de cruz, globos rojos que representaban la sangre de Cristo y diversos detalles que recordaban el plan de salvación. También se repartieron pulseras con mensajes como “Jesús te ama” y tarjetas con frases inspiradoras como “Eres parte del plan de Dios”.

Incluso la mesa de dulces y las canastitas de recuerdos incluían imágenes religiosas y mensajes cristianos. La fiesta, además, fue pensada para todos los miembros de la familia: niños, jóvenes y adultos, quienes recibieron mensajes con principios como cumplir promesas, decir siempre la verdad, no robar y adorar solo a Jesús.

Las imágenes del festejo con temática bíblica se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una ola de comentarios positivos y admiración hacia la fe del pequeño y la creatividad de sus padres.

La fiesta:

Imagen captura RR.SS.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play