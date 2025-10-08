VIDEO: Abuelita baila con alma y alegría al ritmo de los Tinkus en la entrada folclórica de Viacha

El entusiasmo y la energía de una mujer mayor durante una presentación cultural en Viacha, La Paz, se convirtieron en el centro de atención y emoción en redes sociales.

El hecho ocurrió durante un evento folclórico que reunió a varios grupos de danza tradicional. Entre los asistentes destacó una señora que, pese a su edad, bailó con fuerza y alegría, contagiando al público y generando una ovación colectiva.

Las imágenes fueron captadas por los presentes y compartidas en plataformas digitales, donde rápidamente se viralizaron.

Internautas elogiaron su actitud positiva, señalando que muchas veces la energía y las ganas de vivir superan cualquier barrera.

El evento tenía como objetivo promover las tradiciones culturales de Bolivia y fortalecer los lazos entre los grupos folclóricos y la comunidad local.

Uno de los grupos destacados fue Tinkus Puros, conocidos por su destreza y potencia en el baile, quienes animaron al público con coreografías llenas de ritmo y color.

