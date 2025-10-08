VIDEO: Abuelita baila con alma y alegría al ritmo de los Tinkus en la entrada folclórica de Viacha

En Viacha, La Paz, un bloque de Tinkus llenó de música y tradición una entrada folclórica donde una abuelita se robó las miradas bailando con alegría.
07/10/2025 21:08
Escuchar esta nota
El entusiasmo y la energía de una mujer mayor durante una presentación cultural en Viacha, La Paz, se convirtieron en el centro de atención y emoción en redes sociales.
El hecho ocurrió durante un evento folclórico que reunió a varios grupos de danza tradicional. Entre los asistentes destacó una señora que, pese a su edad, bailó con fuerza y alegría, contagiando al público y generando una ovación colectiva.
Las imágenes fueron captadas por los presentes y compartidas en plataformas digitales, donde rápidamente se viralizaron.
Internautas elogiaron su actitud positiva, señalando que muchas veces la energía y las ganas de vivir superan cualquier barrera.
El evento tenía como objetivo promover las tradiciones culturales de Bolivia y fortalecer los lazos entre los grupos folclóricos y la comunidad local.
Uno de los grupos destacados fue Tinkus Puros, conocidos por su destreza y potencia en el baile, quienes animaron al público con coreografías llenas de ritmo y color.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00