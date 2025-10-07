TEMAS DE HOY:
Denuncian maltrato Palmasola INSEGURIDAD SANTA CRUZ

Educación

Distrital de La Paz pide no alarmarse por el nuevo requisito para el cobro del Bono Juancito Pinto

El director distrital consideró que en el departamento de La Paz no se prevén mayores inconvenientes, dado que la mayoría de los estudiantes ya cuentan con sus vacunas y carnet actualizado.

Hans Franco

07/10/2025 9:46

Foto: Carnet de vacunación del sarampión es requisito para cobro del bono
La Paz

El director distrital de Educación de La Paz, Carmelo López, informó que, por disposición del Gobierno nacional, a partir del 13 de octubre se exigirá la presentación del carnet de vacunación contra el sarampión para el cobro del bono Juancito Pinto, beneficio destinado a fomentar la permanencia escolar.

“Son disposiciones de las autoridades superiores. Vamos a dar la solución, no tiene que ser un motivo de alarma. Nuestra tarea también es cuidar la salud de todos nuestros estudiantes”, explicó López, al remarcar que la medida busca reforzar la campaña nacional de vacunación infantil.

El director consideró que en el departamento de La Paz no se prevén mayores inconvenientes, dado que la mayoría de los estudiantes ya cuentan con sus vacunas y carnet actualizado. “No vamos a tener mucho problema porque la mayoría están vacunados, y si tenemos algún caso aislado le vamos a dar la solución en su momento”, afirmó.

Los requisitos para el cobro del bono son:

  • Carnet de identidad original del padre, madre o tutor.
  • Fotocopia simple del mismo.
  • Carnet de vacunación contra el sarampión del estudiante beneficiario.

López adelantó que en el transcurso de la semana se dará a conocer el cronograma de pago, que se organizará según la terminación del número de carnet de identidad de los beneficiarios.

Mire el video: 

 

