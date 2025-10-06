"Se armó una fiesta acá": Mira lo que pasó en la visita de Luis Vega al mercado Guapurú 1

El reconocido músico Luis Vega, que llena estadios en todo el país, demostró una vez más su sencillez al visitar el Mercado del barrio Guapurú 1, el lugar que lo vio crecer. La visita, que incluyó disfrutar de una sopa entre los vecinos, desató una fiesta improvisada y culminó con la confirmación de su presencia estelar para el aniversario del barrio.

Revuelo en el mercado y sopa con llajua

La rutina de la mañana en el mercado se rompió cuando Vega, conocido por su humildad, hizo su entrada. Inmediatamente, las 'caseritas' y sus hijos lo rodearon para saludarlo y pedirle fotografías. El músico respondió con una sonrisa, atendiendo a cada solicitud.

Mientras caminaba por los pasillos, la multitud crecía, y la escena se convirtió en un verdadero festejo. Un joven que lo seguía puso la música de Vega a todo volumen en un parlante portátil, a lo que el cantante, visiblemente emocionado, comentó: "Se armó una fiesta acá".

Finalmente, el artista llegó al sector de comidas y se pidió una "sopita con harta llajua", sentado junto a los trabajadores y vecinos de la zona.

Un monito y la confirmación estelar

La alegría de los niños fue uno de los momentos más tiernos de la visita. Rodeado por ellos, un pequeño le prestó su monito, el cual se acomodó tranquilamente en el hombro del músico. Bromeando, Vega comentó a los presentes: "Ya sé lo que quiero para Navidad".

Pero el clímax de la jornada llegó cuando los vecinos le preguntaron sobre el aniversario de Guapurú. Al enterarse de que la celebración es el 22 de noviembre, Vega no dudó. Se comunicó de inmediato con su productor para revisar su agenda. Tras una breve charla, confirmó a viva voz: "Confirmado, cantamos en el aniversario", desatando una ovación entre los presentes.

Antes de irse, y mientras una fan le pedía su número de teléfono, el músico respondió con humor que primero debía pedir permiso a su esposa. Al salir, y a pesar de la multitud de niños que le pedían fotos y autógrafos, Luis Vega continuó atendiendo a todos con la misma sonrisa, confirmando su cariño incondicional por su barrio.

Mira la programación en Red Uno Play