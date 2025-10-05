Bolivia participa con su tradicional Pique Macho en un torneo gastronómico internacional realizado en redes sociales, donde compite frente al clásico asado argentino.

El Pique Macho —una mezcla contundente de carne salteada, papas fritas, salchicha, huevo, cebolla y locoto— representa al país por su sabor intenso y su toque picante característico.

Por su parte, Argentina defiende su reconocido asado, símbolo de identidad nacional, acompañado de chimichurri y pan.

La competencia se desarrolla a través de una encuesta publicada en la cuenta de @ailutokman, donde los usuarios pueden votar por su plato favorito. El 12 de octubre se conocerá al ganador de este cruce gastronómico, que avanzará directamente a cuartos de final.

