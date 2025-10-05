TEMAS DE HOY:
Recatan a hombre muerto Explosión de vehículo Ali Wader

33ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

El Pique Macho compite contra el asado argentino en un torneo gastronómico internacional

El sabor boliviano compite en el 'Mundial de la Gastronomía' de @ailutokman. Bolivia enfrenta a Argentina con su emblemático Pique Macho.

Jhovana Cahuasa

05/10/2025 17:35

Foto: Captura de video
Bolivia

Escuchar esta nota

Bolivia participa con su tradicional Pique Macho en un torneo gastronómico internacional realizado en redes sociales, donde compite frente al clásico asado argentino.

El Pique Macho —una mezcla contundente de carne salteada, papas fritas, salchicha, huevo, cebolla y locoto— representa al país por su sabor intenso y su toque picante característico.

Por su parte, Argentina defiende su reconocido asado, símbolo de identidad nacional, acompañado de chimichurri y pan.

La competencia se desarrolla a través de una encuesta publicada en la cuenta de @ailutokman, donde los usuarios pueden votar por su plato favorito. El 12 de octubre se conocerá al ganador de este cruce gastronómico, que avanzará directamente a cuartos de final.

Aquí puedes votar: 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD