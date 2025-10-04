Rómulo, Remo, los lobos “terrible o gigante”, ya cumplieron un año desde su nacimiento; ambos ejemplares fueron una creación de la empresa Colossal Biosciences, que, mediante un diseño con ingeniería genética, lograron un ambicioso proyecto de desextinción.

Pocos meses después, nació su hermana Khaleesi, y los tres ejemplares, que la empresa asegura haber desarrollado, no son verdaderos lobos huargos, extinguidos hace 10.000 años, sino lobos grises modificados genéticamente con algunos genes del lobo gigante o huargo.

Aunque estos animales no comparten material genético directo con los lobos terribles, se les modificaron 20 genes, 15 de los cuales fueron inspirados en el genoma fósil del Aencyon dirus, afectando su tamaño, musculatura y rasgos físicos distintivos como las orejas.

Los ejemplares se encuentran en una reserva ecológica certificada por la American Humane Society, y su ubicación se mantiene en secreto.

Según medios especializados, los tres lobos, no son la primera creación de Colossal, que también presentó al mundo ratones con pelo de mamut, también obtenidos mediante edición genética y que generaron las mismas polémicas.

