Una jornada violenta se vivió en Montero, Santa Cruz, tras la toma forzada de un predio productivo por parte de un grupo de al menos 100 personas encapuchadas y armadas. El hecho ocurrió la madrugada del viernes, en la propiedad privada Patujú.

Según denunció el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, el grupo ingresó de forma organizada y con armas artesanales, palos con cuchillos, piedras y otros objetos para atacar. “Estaban armados (…) como todo crimen organizado”, afirmó.

El dirigente aseguró que se encontró una lista con nombres y supuestos aportes, incluso con menciones a pagos para un juez. Por ello, pidió al Ministerio Público una investigación rigurosa para identificar a los responsables y a quienes habrían financiado estas acciones.

“Aquí dice nombre y aporte para el juez, y tenemos que saber quiénes son estas personas”, declaró Cochamanidis.

Horas después de la toma, un contingente policial logró retomar el control del predio, aunque no se ha informado sobre detenidos ni personas heridas hasta el momento.

