[VIDEO] Decenas de heridos en ataque con drones rusos contra estación de tren en Ucrania

04/10/2025 9:16
Alrededor de 30 personas resultaron heridas este sábado en un ataque con drones rusos contra una estación de tren en la ciudad de Shostka, región de Sumy, a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia, según informaron autoridades ucranianas.
El incidente dejó un vagón de tren en llamas y provocó conmoción entre empleados de la estación y pasajeros que se encontraban en el lugar.
“Un brutal ataque con drones rusos contra la estación de ferrocarril en Shostka. Todos los servicios necesarios ya se encuentran en el lugar y han comenzado a prestar asistencia a las personas. Se está precisando toda la información sobre las víctimas”, afirmó el presidente Volodímir Zelenski en X.
Zelenski calificó el ataque como un acto de terrorismo dirigido a civiles y subrayó la responsabilidad de Rusia. “Los rusos no pudieron desconocer que estaban atacando a civiles. Esto es terrorismo que el mundo no tiene derecho a ignorar. Cada día, Rusia arrebata vidas. Y solo la fuerza puede obligarles a detenerse”, declaró.
Oleh Hryhorov, gobernador local, confirmó que un tren con destino a Kiev fue alcanzado durante el ataque, y que las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y las víctimas.
El ataque se produce en paralelo a una serie de agresiones rusas contra la infraestructura ucraniana, incluida la red eléctrica, que también sufrió bombardeos con drones y misiles la noche del viernes. Zelenski instó a la comunidad internacional a traducir las declaraciones de condena en acciones concretas contra los ataques.
A continuación, el video:
