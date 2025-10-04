[VIDEO] Decenas de heridos en ataque con drones rusos contra estación de tren en Ucrania

Alrededor de 30 personas resultaron heridas este sábado en un ataque con drones rusos contra una estación de tren en la ciudad de Shostka, región de Sumy, a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia, según informaron autoridades ucranianas.

El incidente dejó un vagón de tren en llamas y provocó conmoción entre empleados de la estación y pasajeros que se encontraban en el lugar.

“Un brutal ataque con drones rusos contra la estación de ferrocarril en Shostka. Todos los servicios necesarios ya se encuentran en el lugar y han comenzado a prestar asistencia a las personas. Se está precisando toda la información sobre las víctimas”, afirmó el presidente Volodímir Zelenski en X.

Zelenski calificó el ataque como un acto de terrorismo dirigido a civiles y subrayó la responsabilidad de Rusia. “Los rusos no pudieron desconocer que estaban atacando a civiles. Esto es terrorismo que el mundo no tiene derecho a ignorar. Cada día, Rusia arrebata vidas. Y solo la fuerza puede obligarles a detenerse”, declaró.

Oleh Hryhorov, gobernador local, confirmó que un tren con destino a Kiev fue alcanzado durante el ataque, y que las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y las víctimas.

El ataque se produce en paralelo a una serie de agresiones rusas contra la infraestructura ucraniana, incluida la red eléctrica, que también sufrió bombardeos con drones y misiles la noche del viernes. Zelenski instó a la comunidad internacional a traducir las declaraciones de condena en acciones concretas contra los ataques.

A continuación, el video:

